VIDEO. Sotia tanarului clujean care a murit in Thassos rupe tacerea si le da replica conspirationistilor: "Nu era vaccinat!"

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 23 August 2025, ora 11:48
Florin, un tanar de 29 de ani care si-a pierdut viata pe 18 august in timpul unei vacante in Grecia, a fost adus acasa, la Cluj. Moartea lui a socat comunitatea, mai ales ca se afla la inceputul unei noi etape fericite din viata, fiind recent casatorit.

Eliza, sotia lui, a ales sa transmita un mesaj public emotionant, explicand ca face acest lucru pentru ca "Florin si-ar fi dorit sa fiu un sprijin pentru altii". Ea a marturisit ca trece printr-o durere coplesitoare: "Nu mananc, nu dorm, nu pot ...citește toată știrea

