VIDEO. Strada Uliului din Cluj-Napoca, inundata la nici 24 de ore de la deschiderea circulatiei: "Asa ceva, mai rar!"

La nici 24 de ore de cand primarul Emil Boc a anuntat cu fast ca s-a deschis circulatia pe strada Uliului din Cluj-Napoca, carosabilul este inundat.Pentru consolidarea strazii a fost nevoie de o investitie de 5 milioane de lei din bugetul local, insa problema nu pare a fi rezolvata in totalitate.Un locuitor din zona a postat un filmulet pe retelele de socializare din care reiese ca o portiune insemnata a strazii este inundata, in urma ploilor din ultimele ore."Acesta este drumul dat in ... citește toată știrea