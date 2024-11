VIDEO Sute de tineri, in strada la Cluj: "Vrem UE, nu URSS"/"Tinerii va cer in cor, nu votati un dictator!"

Sute de tineri au iesit in strada in Cluj-Napoca pentru a transmite un mesaj pro democratie, pro UE si contra atitudinii promovate de candidatul Calin Georgescu in campania primului tur al alegerile prezidentiale. Georgescu s-a clasat pe primul loc promovand, in cea mai mare parte pe reteaua tik-tok, mesaje oculte, legionare, pro Rusia, anti UE, anti NATO sau impotriva femeilor.Protestul din Cluj a fost lansat de un grup de studenti sub sloganul "Studenti pentru democratie" care au chemat in ... citește toată știrea