Persoana fizica, vand teren extravilan in Apahida, zona Campenesti, la o distanta de 20 km de centrul orasului Cluj-Napoca. Din punct de vedere juridic, terenul este inscris in cartea funciara si este liber de orice sarcini. Terenul are o suprafata de 34.600 de metri patrati si este situat in zona lacurilor din localitate. Pretul este de ... citeste toata stirea