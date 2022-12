VIDEO. Tragedie in prag de Craciun! Accident mortal pe strada Oasului din Cluj-Napoca

Tragedie in prag de Craciun! In loc sa se pregateasca de sarbatori, o familie din Cluj se va pregati de inmormantare. O femeie a fost lovita mortal miercuri dimineata, de un autocamion, pe strada Oasului, la intersectie cu strada Piata Liebknecht din municipiul Cluj-Napoca.Din primele informatii, femeia in varsta de 68 de ani traversa strada pe culoarea rosie a semaforului electric."La data de 21 decembrie a.c., in jurul orei 10.35, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident ... citeste toata stirea