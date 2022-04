VIDEO - Tren cu tancuri americane filmat la Taietura Turcului de un clujean

Un tren care transporta tancuri americane a fost filmat vineri, 1 aprilie, la ora 14.00, la Taietura Turcului.Trenul mergea spre Oradea, iar tancurile urmeaza sa participe la un exercitiu militar, potrivit unor surse.Pentagonul a anuntat la inceputul lunii februarie 2022 ca aproximativ 1.000 de militari americani vor sosi in Romania. Alti 900 de militari americani sunt deja stationati in Romania in bazele de la Deveselu, Campia Turzii si Mihail Kogalniceanu. Tehnica de lupta americana ... citeste toata stirea