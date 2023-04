Un sofer clujean a fost protagonistul unei filmari in care se poate vedea cum acesta intra fara griji pe contrasens, dar si franeaza brusc in mai multe randuri, pentru a sicana un alt sofer incepator.Videoclipul distribuit luni, 24 aprilie, pe retelele de socializare i-a socat pe clujenii care au urmarit imaginile in care se vede clar cum soferul masinii marca Volkswagen face tot posibilul pentru a sicana soferul din spatele sau.Gesturile de inconstienta ale ... citeste toata stirea