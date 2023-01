VIDEO - Un autocar s-a rasturnat intr-un sant periculos la Rascruci. Ce s-a intamplat

Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un accident rutier in localitatea Rascruci, in urma caruia un autocar a iesit in afara partii carosabile.In momentul sosirii echipajelor operative la fata locului ocupantii erau iesiti din autocar, iar pana acum doua persoane au solicitat consult medical. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare si trei ambulante SMURD."La data de 6 ianuarie a.c., in jurul orei 15.30, politistii au fost sesizati despre un ... citeste toata stirea