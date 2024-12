VIDEO Un cunoscut jurnalist roman da de pamant cu municipiul Cluj-Napoca si cu Emil Boc: orasul arata ca o crasma, iar amaratul ala ar trebui sa vorbeasca de marile insuccese ale urbei lui, care nu exista nicaieri in lume. Cea mai saraca zona a Ungariei t

Cunoscut pentru convingerile acide, jurnalistul Radu Banciu n-a ezitat sa vorbeasca intr-o editie recenta a emisiunii Prea Mult Banciu, despre Emil Boc si Cluj-Napoca, mai ales dupa ce primarul Clujului a reaparut in fata in PNL, dupa esecul din alegerile prezidentiale."Uitasem de existenta lui Boc. Ia sa fi fost Emil Boc un primar, nu un ageamiu. Ia sa fi reusit sa fi facut din Cluj-Napoca un adevarat oras, ca toata lumea il ridica in slavi. Ia sa fi fost un om priceput. Ia sa vezi cum ar fi ... citește toată știrea