VIDEO - Un deputat clujean a propus amplasarea de indicatoare rutiere in alfabetul chirilic pentru a "facilita tranzitul rutier al refugiatilor ucraineni"

Numarul refugiatilor ucraineni care vin in judetul Cluj, creste pe zi ce trece. Multi dintre ucraineni se afla doar in tranzit in judet, iar pentru unii, drumul spre destinatie le este ingreunat de indicatoarele rutiere. Multi nu cunosc alfabetul latin deloc si nu pot citi indicatoarele de pe traseul lor, a declarat deputatul Viorel Baltaretu.Deputatul USR PLUS Cluj, Viorel Baltaretu, a transmis catre Primaria Cluj-Napoca si catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, printr-un video ... citeste toata stirea