VIDEO: Un tanar a distrus 15 masini ,,dintr-un singur foc", intr-un cartier din Cluj-Napoca! Totul a fost surprins pe camerele de supraveghere

Un tanar a facut prapad in cartierul clujean Intre Lacuri in noaptea de 1 spre 2 decembrie. Individul s-a plimbat pe strada Muresului si pe Nirajului, dar si in zonele alaturate, rupand toate stergatoarele masinilor pe care le-a gasit in cale.Potrivit unui clujean care locuieste in zona, au fost afectate in jur de 15 masini, locatarii banuind ca tanarul se afla sub influenta alcoolului sau a unor substante.,,Pe mai multe strazi un tanar beat sau drogat a vandalizat aproximativ 15 autoturisme ... citește toată știrea