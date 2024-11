VIDEO Un tanar din Cluj si-a batut partenera, in repetate randuri, si a sechestrat-o in casa. A fost saltat de mascati

Un tanar de 27 de ani a fost retinut de catre Politia Cluj dupa ce si-ar fi impiedicat concubina sa paraseasca locuinta si ar fi batut-o in repetate randuri.Potrivit cercetarilor, tanarul si-ar fi agresat si ranit concubina, de mai multe ori, in perioada 13 octombrie - 4 noiembrie. Mai mult decat atat, acesta ar fi tinut-o fortat pe femeie in casa.Oamenii legii au desfasurat o perchezitie la locuinta suspectului, in care au gasit doua dispozitive electronice, importante in desfasurarea ... citește toată știrea