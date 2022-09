Video. Valeanu barbershop - un barber din noua generatie

Aspectul ingrijit al fiecaruia dintre noi a devenit o prioritate. Daca inca nu a devenit, cu siguranta va deveni atunci cand vei trece pragul unui salon si vei vedea schimbarea!In Turda incep sa apara din ce in ce mai multe barbershop-uri care se intrec intre ele, sunt din ce in ce mai atractive si se investesc din ce in ce mai multi bani, astfel ca orice experienta intr-un barbershop te face sa revii constant.Meseria de barber este printre cele mai cautate, barberii investesc tot mai mult ... citeste toata stirea