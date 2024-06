VIDEO viral: Scandal monstru intre soferi pe o strada din centrul Clujului. Bucurestenii nu s-au abtinut: "Asa ceva la Cluj? in inima civilizatiei?"

A fost un scandal monstru pe o strada din centrul Clujului dupa ce doi soferi s-au sicanat in trafic. Un individ chiar a oprit masina si a mers cu un prieten sa "rezolve" problemele. Dupa ce au strigat pret de cateva minute bune cei doi s-au calmat si au urcat in masina.Videoclipul publicat pe o retea de socializare a starnit valuri de reactii, mai ales din partea soferilor din Capitala:"Vaiii! Nu pot sa cred! Asa ceva la Cluj? In inima civilizatiei si bunului simt?";"Ai nu ma innebuni, la ... citește toată știrea