VIDEO - Zidul de sustinere al unui drum din Dej, rupt de ape, dupa ploaia de astazi. Casa aflata la baza zidului nu a fost afectata

O bucata dintr-un zid de sustinere de pe strada Siret din Dej s-a prabusit sambata in jurul orei 15:30. Incidentul s-a produs in urma ploii puternice de astazi, insa cel mai probabil problema era mai veche, iar apa a sapat sub strada de-a lungul unei perioade de timp mai lunga. Doar norocul a facut ca nimeni sa nu fie surprins de bolovanii cazuti din zid, care au ajuns in curtea unei case.In urma apelului la 112, la fata locului a fost trimisa o autospeciala de pompieri de la Dej. Acestia au ... citeste toata stirea