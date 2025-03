VIDEO Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, la Cluj: Stalpi decorati cu afise bilingve pe Bulevardul Eroilor/Traditionalul mars cu steaguri prin centrul orasului, discursuri si concert folcloric in Piata Unirii

Maghiarii din Cluj-Napoca au celebrat ziua de 15 martie, in Cluj, cu tradionalul mars din fata sediului Institutului Teologic Protestant din Piata Avram Iancu, pe jos, pe Bulevardul Eroilor pana in Piata Unirii, unde de la ora 14 s-a oficiat o slujba religioasa oficiata in Biserica Romano-Catolica "Sfantul Mihail". Anunl acesta, UDMR a anuntat ca renunta la ceremonia oficiala de depunere de coroane de flori la placuta poetului pasoptist Petoffi Sandor de pe strada Avram Iancu, dar ca orice ... citește toată știrea