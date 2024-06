Viermi in mancare la un restaurant de pe strada Piezisa din Cluj: "Mi-au oferit 40 de lei si sa refac comanda, dar nu mai mananc de la ei"-VIDEO

Viermi in mancare la un restaurant de pe strada Piezisa din Cluj-NapocaUn client al unui restaurant de strada Piezisa din Cluj-Napoca a avut o experienta extrem de neplacuta in weekendul trecut, pentru a relatat-o astazi pentru Stiri de ClujA comandat o portie de mancare, ce trebuia livrata Cluj-Napoca. Cand a sosit mancarea, insa, in loc sa se poata bucura de ceea ce comandase, a descoperit cu surprindere, ca in interiorul ambalajului nu era doar ceea ce comandase si platise, ci si un... ... citește toată știrea