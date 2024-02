Vijelii si averse in Cluj! ANM a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferica

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, mai multe avertizari cod galben si cod portocaliu de vreme rea in Romania.ANM a emis, in urma cu scurta vreme in urma, o informare meteorologica, valabila in intervalul 13 februarie, ora 10 - 14 februarie, ora 08. Clujul este vizat de avertizarea meteo de precipitatii insemnate cantitativ.In intervalul mentEionat, temporar vor fi precipitatEii indeosebi in nordul, centrul sEi estul tEaE rii, unde se vor acumula cantitaE tEi de apaE in ... citește toată știrea