Viktor Orban vine in Romania pentru semnarea unui contract in energie. E prima vizita a premierului dupa discursul "controversat" de la Baile Tusnad

Premierul Ungariei, Viktor Orban, va veni in Romania pe 17 decembrie pentru a participa la semnarea contractului privind "reteaua electrica Azerbaidjean - Romania - Ungaria via Georgia", a anuntat purtatorul sau de cuvant, Bertalan Havasi, citat de publicatia Nepszava. Aceasta fiind prima vizita a lui Orban in Romania dupa discursul rasist de la Baile Tusnad, taxat dur in luna iulie de presedintele Klaus Iohannis.Amintim ca premierul Orban a criticat la Baile Tusnad "amestecul" de rase ... citeste toata stirea