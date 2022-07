Viktoria, profesoara din Ucraina care a facut o sala de clasa intr-un adapost: "Nu-i pot salva acum, dar caut o oportunitate"

Intr-o tara ajunsa fara voie in teatru de lupta, Viktoria Timosenko, o tanara profesoara ucraineana, se lupta cu disperare ca elevii sa poata invata in continuare si a gasit o solutie de criza: a transformat subsolul unui adapost in sala de clasa Pe 24 februarie, cursul vietii s-a schimbat pentru o tara cu 40 de milioane de oameni, invadata peste noapte de cel mai negru cosmar. Conform datelor oficiale, aproape 400 de copii au fost ucisi si peste 600 raniti de la inceputul razboiului din ... citeste toata stirea