Vila ,,de milioane" scoasa la vanzare in cartierul Dambul Rotund din Cluj! Locuinta costa aproape cat un bloc cu 3 etaje din Capitala - FOTO

Un clujean isi vinde locuinta din Dambul Rotund cu 1.270.000 de euro!Imobilul are 371 de metri patrati utili, fiind format din 7 camere si 3 bai. De asemenea, in pret este inclus si un teren de 1357 mp.Locuinta se afla la 15-20 de minute de mers pe jos de centrul orasului, fiind dotata cu toate utilitatile potrivit anuntului.,,Compartimentarea e urmatoarea: P+ et : 7 camere, 3 bai , bucatarie, debara camera tehnica ( 185 mp ), demisol open space ( 186 mp + 4 mp debara ) . Casa mai are o ... citește toată știrea