Vila la periferia Clujului vanduta cu 1,6 milioane de euro. Ce poti cumpara de banii acestia in Barcelona, Roma, Lyon

O vila de 363 de metri patrati din Faget, o zona rezidentiala aflata la periferia orasului Cluj-Napoca, a fost vanduta cu 1,6 milioane de euro. Iata cum explica agentul care a intermediat tranzactia pretul record, in conditiile in care de banii acestia poti cumpara o vila in centrul Barcelonei cu vedere la Sagrada Familia, o casa in Roma cu mobilier si picturi antice din secolul XVI sau o vila plus un parc de doua hectare in Lyon. 1.623.000 euro este pretul cu care s-a vandut o vila in Faget ... citeste toata stirea