Vin bani pentru lucrarile la Academia de Muzica din Cluj, pentru sediul in constructie de mai multi ani in capatul Manasturului.Guvernul a decis, in sedinta de ieri, alocarea sumei de 900 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru plata lucrarilor de investitii executate deja, derulate de Compania Nationala de Investitii, aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii. Fondurile alocate finanteaza 771 de obiective de investitii, printre care si unele de importanta majora: ... citește toată știrea