Vin trenurile electrice din contractul de 600 de milioane de euro, unele vor circula si prin Cluj

Vin trenurile electrice din contractul de 600 de milioane de euro care deservesc transportul din Cluj spre Bucuresti, Timisoara si Iasi.Primul tren dintre zecile fabricate de Alstom in Polonia ce ar urma sa deserveasca o serie de destinatii pe calea ferata, intre care si cateva din Cluj, urmeaza sa ajunga la Centrul de Testari Feroviare de la Faurei in luna iulie 2023, in vederea efectuarii testelor dinamice, anunta Autoritatea pentru Reforma Feroviara.Al doilea este programat sa ajunga in ... citeste toata stirea