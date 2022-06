Vine furtuna la Cluj azi, avertizeaza meteorologii, care au emis un cod galben de vreme severa pentru mai multe judete din Ardeal, inclusiv Clujul.Avertizarea cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata e valabila de azi la amiaza pana diseara la ora 21, interval in care in Crisana, Maramures, local in Transilvania, Banat si la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, ... citeste toata stirea