Vine George Simion de la Aur sa atace Primaria Cluj-Napoca? Chiar se tem clujenii? - Opinie

Viorel Nistor, Lector univ. dr. la Universitatea Babes-Bolyai, este de parere ca George Simion si "haita" din AUR va "ataca" Primaria Cluj, miercuri, sa-i "infrunte" pe Boc sau Tise!"."George Simion, "omul fara calitati" din capul AUR, anunta ca va "ataca" Primaria Cluj, miercuri, sa-i "infrunte" pe Boc sau Tise! Si o va face! Ce-i in capul astuia, ce-i in capul "alora" care "invart cheita" si ce-i in capul romanilor care-l asculta in gura, e greu de spus!Am crezut ca fac o gluma proasta ... citeste toata stirea