Vine gerul! In aceasta noapte vom avea temperaturi de -19 grade in unele zone ale Romaniei

Meteorologii au anuntat ca vremea va fi mai rece in aceasta noapte decat de obicei, in cea mai mare partea atarii, iar temperaturile vor cobori mult sub 0 grade Celsius.Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 si 5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, intre -13 si 0 grade, mai scazute in depresiunile intramontane, pana in jurul a -19 grade. Pe alocuri se va forma ceata asociata cu depunere de chiciura, se arata in prognoza ANM.La munte cerul va avea innorari si cu precadere ziua, ... citeste toata stirea