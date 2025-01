Vine GERUL! Temperaturi de -20 de grade

Intre 15-16 ianuarie, cele mai scazute temperaturi, de pana la -20 de grade, se vor inregistra in depresiunile din estul Transilvaniei.Romania a fost lovita de un val de aer rece, iar temperaturile au fost extrem de scazute, chiar si de -20 de grade, dupa ce saptamana trecuta am avut parte de o vreme mai degraba de primavara. Schimbarea brusca a vremii pune stapanire pe intreaga tara, iar prognoza arata zile geroase in continuare.Vremea va fi foarte rece in urmatoarele zile. Noaptea, ... citește toată știrea