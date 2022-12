Vine un val de aer tropical peste Romania. Meteorologii anunta maxime de 15 grade Celsius

Un val de aer tropical ajunge in Romania, iar meteorologii anunta temperaturi ce vor depasi chiar si 15 grade Celsius in anumite zone ale tarii, dublu, asadar, fata de normalul acestei perioade.La momentul acesta nu exista o situatie stabila a maselor de aer, dar cu toate acestea meteorologii au explicat ca masele respective nu se indreapta spre un normal al perioadei, avand in vedere ca suntem la inceput de luna decembrie. Specialistii informeaza ca ar trebui sa fie cu mult mai rece de atat, ... citeste toata stirea