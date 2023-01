Vinerea Verde continua si in 2023. Clujean: "Vinerea verde, dar nu si pentru abonati sau daca esti din Floresti"

Vinerea Verde continua si in acest an La Cluj-Napoca, orice calatorie cu transportul in comun - autobuz, troleibuz, tramvai - pe liniile urbane este gratuita in fiecare zi de vineri, au transmis reprezentantii Primariei Cluj-Napoca zilele trecute. Un clujean insa atrage atentia asupra faptului ca initiativa Primariei este mai mult pentru cei care cumpara bilete, nu pentru toata lumea. Cele 4 vineri gratuite nu se regasesc si in pretul abonamentelor lunare, de asemenea programul nu acopera ... citeste toata stirea