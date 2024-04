Vineri, 12 Aprilie, brandul KSA deschide un nou magazin in cartierul Marasti din Cluj-Napoca. Reduceri de 50% la toate produsele la inaugurare

In data de 12 Aprilie 2024, brandul KSA, inaugureaza un nou magazin in orasul Cluj-Napoca. Noul magazin, KSA Marasti va fi amplasat pe Str. Iazului, nr. 13-15,iar evenimentul de deschidere va avea loc incepand cu ora 12:00Din dorinta de a da o a doua sansa produselor resigilate sau celor provenite din lichidari de stocuri, KSA redefineste experienta traditionala de shopping, prin scaderea graduala a preturiloracestora de la 50% la 90% in decurs de o saptamana si prin pozitionarea ... citește toată știrea