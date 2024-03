Vino la "Concertul Primaverii", sustinut de Divizia 4 Infanterie ,,Gemina", in Iulius Mall Cluj!

Un concert de exceptie va avea loc in aceasta saptamana in Iulius Mall Cluj, in cadrul caruia vom intampina primavara si le vom sarbatori pe doamne si domnisoare. Concertul Primaverii, sustinut de Muzica Militara a Diviziei 4 Infanterie ,,Gemina" Cluj-Napoca, va avea loc in Atrium, miercuri, 6 martie 2024."Spring Waltz", "Tango", "Multumesc, iubita mama", "Unde dragoste nu, nimic nu e", "One moment in time" sunt cateva dintre melodiile din repertoriul pe care il va interpreta Divizia 4 ... citește toată știrea