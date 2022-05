Violonistul care a cucerit New York-ul, despre diferenta intre invatamantul romanesc si cel american: "In Romania, am trecut precum cutitul prin branza"

Violonistul clujean Vlad Hontila a obtinut, zilele trecute, un premiu pentru "Excelenta in muzica de camera" la Manhattan School of Music (MSM) din New-York, una dintre cele mai prestigioase scoli de muzica din lume. El i-a impresionat pe profesorii sai, obtinand numeroase premii si urcand pe scena alaturi de artisti renumiti in lume, astfel ca a fost recomandat pentru a lucra la New York Philharmonic si Metropolitan Opera. Vlad Hontila, masterandul care a impresionat exigenta lume muzicala din ... citeste toata stirea