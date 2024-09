Viorel Baltaretu candideaza pentru un nou mandat de deputat de Cluj/ Vezi ce a facut, dar si ce isi propune pentru un nou mandat

Deputatul USR, cunoscut pentru lupta lui in proiectele deinfrastructura a judetului, si-a depus candidatura pentru unnou mandat dedeputat in alegerile interne din USR Cluj.Timp de patru ani, am vazut ca se poate, cu munca multa, samisti muntii din loc. Desi am fost in opozitieinmarea majoritate a duratei acestui mandat,am obtinut victorii atat in Parlament, cat si in activitatea din judet.Am legi promulgate in domeniul digitalizarii si sustineriimediului privat. ... citește toată știrea