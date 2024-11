Viorel Baltaretu, deputat USR Cluj, a votat: ,,In varf trebuie sa incepem sa facem curatenie fara mila"

Deputatul USR Cluj, Viorel Baltaretu, a votat la sectia numarul 57, din Cluj-Napoca, in jurul orei 09:00 dimineata.Acesta s-a prezentat singur la cabina de vot si a transmis un mesaj pentru romani:,,Am asteptat cu nerabdare acest vot. Astazi este o zi extraordinar de importanta pentru urmatorii 10 ani din viata clujenilor si a romanilor in general. Acum 4 ani am votat cu speranta dar si cu o oarecare naivitate. Atunci a fost inceputul carierei mele politice. Acum vad lucrurile mai realist si ... citește toată știrea