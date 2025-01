Viorel Baltaretu (USR Cluj), avertisment pentru Daniel David: "Cu cat reuseste, cu atat risca sa-si termine mai repede mandatul"

Viorel Baltaretu, vicepresedintele USR Cluj, l-a avertizat pe Daniel David, actualul ministru al Educatiei, ca in politica romaneasca, performanta si transparenta sunt doua arme periculoase si pot fi admirate de public, dar sunt adesea sanctionate de sistem."Am incredere ca Daniel David, in scurta sa perioada la Ministerul Educatiei, va incerca sa fie eficient si sa comunice onest. Cu cat reuseste mai bine, cu atat risca sa-si termine mai repede mandatul. Sistemul are reguli nescrise, ... citește toată știrea