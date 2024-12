Viorel Baltaretu (USR Cluj), despre decizia CCR de anulare a alegerilor prezidentiale: "Este grav ce se intampla"

Vicepresedintele USR Cluj Viorel Baltaretu a reactionat, dupa decizia CCR de anulare a primului tur al alegerilor prezidentiale, precizand ca totul este grav ce se intampla in aceasta perioada."Este grav tot ce se intampla in aceasta perioada legat de alegeri. Azi, avem o decizie a CCR total surprinzatoare, avand in vedere ca in urma cu cateva zile a vadlidat primul tur. Avem nevoie urgenta de la CCR de motivarea extinsa a deciziei, cu dovezi clare si mai presus de orice dubiu", a spus Viorel ... citește toată știrea