Viorel Baltaretu (USR Cluj), mesaj ferm dupa alegerile parlamentare: "Sunt mai multe vesti bune in seara asta"

Viorel Baltaretu, candidatul USR Cluj la alegerile parlamentare, a declarat dupa inchiderea urnelor ca sunt mai multe vesti bune dupa aceasta seara.Mai exact, tara noastra are o democratie functionala si ca romanii au reusit sa se mobilizeze si sa voteze pentru un drum european si euro-atlantic."Sunt mai multe vesti bune in seara asta. Prima si cea mai importanta: Romania are o democratie functionala si nu poate fi manipulata din exterior. A doua e ca romanii s-au mobilizat si au spus ... citește toată știrea