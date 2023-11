Un vitezoman a fost prins marti, 31 octombrie, pe strada Traian Vuia ruland cu 112 km/h."In jurul orei 19.20, politistii au oprit un conducator auto care conducea un autoturism pe strada Traian Vuia, cu viteza de 112 km/h in zona de limitare a vitezei la 50 km/h, aspect inregistrat cu aparatul radar.Astfel, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.305 lei si s-a dispus retinerea permisului de conducere a acestuia in vederea suspendarii dreptului de a ... citeste toata stirea