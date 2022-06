Vitezomani, prinsi in cascada pe strada Drumul Sfantul Ioan! Ce sanctiuni s-au aplicat

Mai multi vitezomani au fost depistati in trafic, in urma unei razii, pe strada Drumul Sfantul Ioan, in cursul zilei de joi, 23 iunie.In jurul orei 15.20, un conducator auto a fost inregistrat cu aparatul radar pe strada Drumul Sfantul Ioan, in timp ce rula cu autoturismul avand viteza de 109 km/h.Ulterior, in jurul orei 15.55, un alt conducator auto a fost inregistrat pe aceeasi strada, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 114 km/h.Cei doi conducatori auto au fost sanctionati ... citeste toata stirea