Vitezomanii "fac legea" pe strazile din Cluj. Viata pietonilor este pusa in pericol: "Sunt o amenintare pentru toti"

Locuitorii de pe strada Marasesti din cartierul Marasti trag un semnal de alarma cu privire la pericolul reprezentat de vitezomanii care circula in zona.Oamenii solicita montarea urgenta a unor denivelari de viteza, pentru a preveni posibile tragedii."Va rog sa aveti in vedere montarea unei denivelari de viteza in zona indicata, pe strada Marasesti - intersectie cu strada Meseriilor. Masinile circula cu viteza foarte mare pe Marasesti, iar trotuarele sunt inguste si oamenii, de multe ori, ... citește toată știrea