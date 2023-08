O femeie din comuna Bontida spune ca nu mai are loc in centrul comunei din cauza soferilor vitezomani, care organizeaza "raliuri" acolo. Daca mergi pana la magazin, nu stii din care parte sa te astepti sa apara cineva, relateaza clujeanca."Buna seara, imi cer scuze daca cumva deranjez cu urmatoarele cuvinte.... Stie cineva daca in centrul comunei Bontida de la primarie pana la poduletul de la castel este locul pentru raliuri?Nu de alta dar, daca mergi pana la magazin nu stii din ... citeste toata stirea