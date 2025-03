Vizibilitate ZERO la o trecere de pietoni din Cluj-Napoca! Masinile parcate haotic pun in pericol viata clujenilor

Clujenii atrag atentia asupra unui risc major in zona de acces catre malul Somesului!Chiar daca in zona au fost motanti stalpi de protectie in apropierea scarilor care urca spre malul Somesului, locuitorii din zona vorbesc despre o situatie periculoasa care afecteaza atat soferii, cat si pietonii.Vizibilitatea la trecerea de pietoni este afectata de masinile parcate chiar langa aceasta. Soferii care vin dinspre strada Donath nu pot observa pietonii care doresc sa traverseze, mai ales daca ... citește toată știrea