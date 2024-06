Vizite gratuite la dentist pentru mai multi pensionari din Cluj! Primaria vrea sa majoreze plafonul de la care pensionarii pot primi servicii stomatologice

Autoritatile locale din Cluj propun majorarea plafonului pentru asigurarea accesului la servicii gratuite de medicina dentara pentru pensionari.Concret Primaria propune ca plafonul de venituri cumulate din pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru pensionarii cu domiciliul in Cluj-Napoca sa creasca de la 1500 lei la 1800 lei, in vederea inscrierii in Programul multianual "Promovarea sanatatii orale prin cresterea accesibilitatii populatiei defavorizate la servicii de stomatologie", ... citește toată știrea