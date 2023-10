Vlad Obu si asociatii lui au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane. Cei patru sunt acuzati ca au determinat prin violenta fizica si psihica mai multe fete sa faca videochat.Procurorii DIICOT Cluj au dispus trimiterea in judecata a lui Vlad Obuzic, zis Obu, patron de videochat, apropiat de fratii Tate, si a altor trei complici. Acestia sunt acuzati de trafic de persoane si constituirea unui grup infractional organizat. In sarcina lui Obu s-a retinut si "instigarea publica" pentru ... citeste toata stirea