Vlad "Obu" Obuzic si acolitii sai au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane, a anuntat azi DIICOT.Astfel, conform procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus printr-un rechizitoriu datat 4 octombrie trimiterea in judecata a patru inculpati aflati in arest la domiciliu pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si constituirea unui grup infractional organizat, in sarcina unuia ... citeste toata stirea