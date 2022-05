VOCI PENTRU SANATATEA MINTALA

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), "unul din patru oameni din lume a avut, are sau va avea o problema de sanatate mintala de-a lungul vietii si ca tulburarile mintale vor fi prima cauza de dizabilitate la nivel mondial in anul 2030".In luna mai sarbatorim Saptamana Europeana a Sanatatii Mintale o data calendaristica stabilita la nivel european pentru a evidentia nevoia de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii persoanelor care traiesc in comunitatea noastra si de a ... citeste toata stirea