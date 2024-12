Volum de reportaje lansat la Cluj diseara. "Aceasta este marea arta a reportajului, de a tine vii crampeie de viata autentica si dupa ce ele se sting"

Unul dintre foarte putinii scriitori de reportaje din Romania, jurnalista clujeana Ruxandra Hurezean, isi lanseaza diseara la Cluj noul volum, "Calatorie in miezul vietii: portrete, comunitati, istorii, povesti dintr-o lume in miscare", la Muzeul de Arta.Lansarea e programata diseara la ora 18 in sala Tonitza a Muzeului de Arta din centrul Clujului. Vorbesc autoarea, dar si biologul si exploratorul Alexandru Stermin si decanul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, ... citește toată știrea