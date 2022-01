Vom avea o Zi Nationala a Lecturii in 15 februarie

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua nationala a lecturii, arata agerpres.ro."Cu prilejul Zilei nationale a lecturii se pot organiza activitati culturale, sociale si educationale prin care se evidentiaza importanta lecturii, in special in formarea copiilor si tinerilor. Autoritatile administratiei publice centrale si locale, serviciile publice deconcentrate (...) cu atributii in domeniile educatiei si culturii, precum si ... citeste toata stirea