Vor creste chiriile in Cluj pana in vara 2025? Ce spun clujenii: "Acum e momentul sa te muti"

Discutii intense pe retelele sociale, dupa ce o persoana a intrebat cum ar putea evolua preturile chiriilor in Cluj-Napoca pana in vara anului 2025. Postarea a generat numeroase reactii si sfaturi din partea locuitorilor care stau de ceva vreme in Cluj-Napoca."Aveti idee cum ar putea sa evolueze preturile la chirii pana in vara 2025? Am auzit ideei cum ca preturile de acum s-ar putea sa nu mai aiba relevanta in vara. Sa fie char asa mare schimbare?", a scris internautul. Comentariile nu au ... citește toată știrea